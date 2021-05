Barcellona, Laporta: "L'arrivo di Aguero significa che presto tornerà l'allegria al Camp Nou"

vedi letture

E’ Joan Laporta a prendere la parola in apertura della conferenza stampa di presentazione di Sergio Aguero quale nuovo giocatore del Barcellona: “E’ un orgoglio avere un giocatore come Sergio nel Barcellona. E’ un giocatore che abbiamo sempre ammirato in questo club e abbiamo apprezzato che un campione delle sue qualità abbia deciso di venire da noi. La volontà di diventare un giocatore del Barcellona verrà sicuramente apprezzata anche dai tifosi. Si tratta del nostro primo acquisto per il futuro e questo ci conforta perché vuol dire che presto tornerà l’allegria al Camp Nou”.

Laporta poi parla della possibile permanenza di Messi in Catalogna dopo l'arrivo di Aguero: "Sergio è arrivato da noi perché è un giocatore eccezionale, con qualità che si adattano al nostro sistema di gioco. Con lui la squadra sarà più competitiva. Ovviamente vogliamo anche che Messi rimanga qui".