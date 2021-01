Barcellona, Messi non prende parte alla rifinitura. In dubbio la sua presenza questa sera

Lionel Messi non ha preso parte oggi alla rifinitura della squadra in vista della partita che il Barcellona giocherà questa sera contro la Real Sociedad in Supercoppa spagnola. Il tecnico Ronald Koeman aveva ammesso nella conferenza stampa di ieri che il giocatore aveva accusato qualche problema fisico nel corso della partita di sabato contro il Granada, al punto dal venire sostituito in via precauzionale. A questo punto la sua presenza per la semifinale è in dubbio, con Koeman che potrebbe sostituirlo con Braithwaite punta centrale o addirittura accantonare il 4-3-3 che fin qui ha rilanciato le ambizioni dei blaugrana.