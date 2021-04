Barcellona, Mingueza al primo gol nel Clasico: l'ultimo difensore a segnare era stato Bartra

Primo gol nel Clasico per Oscar Mingueza in gare ufficiali e in tutte le competizioni. L'ultimo difensore per il Barcellona a trovare il gol in un confronto diretto con il Real Madrid, come sottolineato dal portale di statistiche Opta, era stato Marc Bartra nel 2014, finale di Copa del Rey al Mestalla.