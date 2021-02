Barcellona, nervi a fior di pelle tra Piqué e Griezmann: "La concha de tu madre"

Nervi tesi corso di Barcellona-PSG. Non è passato inosservato lo scambio di battute tra Gerard Piqué e Antoine Griezmann. In particolar modo il difensore centrale, sul risultato di 1-1, perde la pazienza intuendo evidentemente ciò che sarebbe avvenuto nel corso della partita. Ne nasce un botta e risposta con Griezmann amplificato dagli spalti vuoti: "Un c*** di possesso palla lungo!" urla il centrale. "Vacci piano" risponde il francese che riceve la controrisposta di Piqué: "Dannazione, hai rotto". Parte l'alterco a suon di "la concha de tu madre". Nervi a fior di pelle con Lenglet a tentare invano di fare il paciere. Segnali inequivocabili di un Barcellona in difficoltà e che a pochi mesi di distanza dall'umiliazione subita contro il Bayern si rende conto, per parola di una delle storiche bandiere, che questa squadra non è più in grado di competere con le più grandi del continente.