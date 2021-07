Barcellona, niente preparazione per Ansu Fati. Prosegue la riabilitazione a Madrid

Ansu Fati non tornerà in gruppo per preparare la nuova stagione. L'attaccante del Barcellona, come riportato da Catalunya Radio, ha effettuato le visite mediche con i compagni, ma proseguirà la riabilitazione a Madrid. Il giocatore è assente dal 7 novembre 2020 a causa della rottura del menisco.