Barcellona, ora il club rischia di perdere Eric Garcia. Il PSG potrebbe approfittarne

Il Barcellona vorrebbe accelerare per Eric Garcia. Il difensore del Manchester City lascerà il club inglese a giugno, alla naturale scadenza del contratto e i catalani sarebbero disposti a prelevarlo anche subito, vista l'emergenza in difesa data dalle precarie condizioni di Umtiti e Piqué. Tuttavia la proposta del presidente ad interim Cales Tusquets ha trovato l'opposizione da parte di due candidati su tre a procedere. Per questo altri club possono approfittare della situazione, giocando d'anticipo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo uno di questi sarebbe il Paris Saint-Germain che nella scorsa stagione di mercato non ha acquistato difensori centrali, nonostante l'addio di Thiago Silva.