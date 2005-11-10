Ufficiale Lo spagnolo Santi Denia nominato ct della Repubblica Ceca

E' il primo straniero alla guida della nazionale

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Santi Denia, che ha guidato la Spagna alla medaglia d'oro olimpica nel 2024, è stato nominato commissario tecnico della Repubblica Ceca. Il 52enne succede a Miroslav Koubek, che si è dimesso il 29 giugno dopo l'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali. Con un contratto biennale con opzione per un terzo, diventa il primo allenatore straniero a guidare la nazionale ceca.

Nella sua carriera da allenatore l'ex difensore dell'Atlético Madrid ha vinto in particolare il Campionato Europeo Under 17 (2017) e il Campionato Europeo Under 19 (2019) con la Spagna e, soprattutto, ha guidato la nazionale spagnola Under 23 alla medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sconfiggendo la Francia di Thierry Henry.

Le prime partite ufficiali della Repubblica Ceca sono in programma a fine settembre nella Nations League contro Inghilterra, Croazia e Spagna. Denia ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore all'Atletico Madrid (1995-2004), vincendo la Liga nel 1996. Ha due presenze con la nazionale spagnola. (ANSA).