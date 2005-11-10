Ufficiale Newcastle, è finita con Eddie Howe: ufficiali le dimissioni, via anche i collaboratori

Era solamente da ufficializzare, adesso è realtà l'addio di Eddie Howe dal Newcastle. Una scelta strettamente presa dal tecnico 48enne, a poche settimane dall'inizio della nuova stagione 2026/27 in Premier League. "Il Newcastle United rende noto che Eddie Howe ha comunicato al club la decisione di rassegnare le dimissioni dall'incarico di allenatore responsabile. Il club ha accettato la decisione di Eddie e desidera ringraziarlo per lo straordinario contributo offerto", si legge dalla nota ufficiale dei Magpies.

"Lasciano la società anche i collaboratori tecnici Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches e Simon Weatherstone, oltre al responsabile delle performance Dan Hodges", ha aggiunto il Newcastle. David Hopkinson, CEO del club, ha commentato la partenza ai canali ufficiali: "Eddie e il suo staff se ne vanno con la profonda gratitudine e il rispetto di tutti al Newcastle United, e con un posto permanente nella storia del club. Sebbene siate naturalmente dispiaciuti nel veder partire Eddie, rimaniamo immensamente riconoscenti per tutto ciò che ha fatto per la società.

A nome dei proprietari, del Consiglio di Amministrazione, dei giocatori, dello staff e dei tifosi, desidero rivolgere un sincero ringraziamento ad Eddie per lo straordinario servizio e la leadership dimostrati, augurando a lui e alla sua famiglia ogni successo e felicità per il futuro".