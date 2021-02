Barcellona-PSG 1-4, Pochettino: "Mbappé è un top class. Qualificazione ancora aperta"

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta il netto successo di ieri sera contro il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Credo che dovremmo parlare con moderazione di questa partita, che è terminata a nostro favore, con la nostra vittoria. Una qualificazione però rimane aperta e dobbiamo ancora giocare altri 90 minuti".

Sulla tripletta di Mbappé: "Kylian credo nessuno lo abbia scoperto oggi. Ma è un top player a livello mondiale, un grandissimo giocatore. Ed è felice al PSG".

Sul suo futuro"Credo che i grandi calciatori costruiscano la loro storia e la loro carriera attraverso partite come questa. E segnare una tripletta in uno scenario come quello di oggi, di fronte al Barcellona, è un qualcosa che lo mette sotto i riflettori. Ma non abbiamo alcun dubbio e non ne avevamo prima di questa gara, sul fatto di avere davanti un calciatore di classe mondiale. Di un top player. Siamo molto felici per lui, si merita tutto alla luce di quello che ha fatto. Ci saranno sempre voci di mercato intorno a giocatori di questo livello. È chiaro però che è felice qui a Parigi".