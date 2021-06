Barcellona, saranno quattro i mesi di stop per Dembele. Il comunicato del club catalano

Il Barcellona dovrà fare a meno per i prossimi quattro mesi dell'attaccante Ousmane Dembélé, infortunatosi con la nazionale francese nel corso della sfida contro l'Ungheria agli Europei. Il calciatore, come comunica il club sul proprio sito ufficiale, è stato operato oggi in Finlandia per la lussazione del tendine distale del bicipite femorale del ginocchio destro.