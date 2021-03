Barcellona, senza rinnovo Dembélé può partire in estate: c'è il Manchester United

Quale sarà il futuro di Ousmane Dembélé? Il contratto dell'attaccante francese del Barcellona scadrà nel 2022, ma ad oggi non c'è l'intesa per il rinnovo. Se la situazione non dovesse cambiare, ecco che il Barcellona sarebbe costretto a metterlo sul mercato in estate per evitare di perderlo a zero. Sulle sue tracce c'è da tempo il Manchester United. Lo riporta El Mundo Deportivo.