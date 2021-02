Barcellona, tegola a otto giorni dalla partita col PSG: si fa male anche Araujo

Il Barcellona perde una pedina in difesa: si tratta di Ronald Araujo che ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Non sono stati stabiliti i tempi di recupero, tuttavia per i catalani si aggiunge un nuovo problema a otto giorni dalla partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain. I blaugrana sono già privi di Gerard Pique al centro della difesa, mentre a destra è out Sergi Roberto.