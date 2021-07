Barcellona, Umtiti risponde al club: non intende rescindere il proprio contratto

Il lavoro sul mercato delle uscite non manca al Barcellona, che ha bisogno di svuotare più possibile il proprio monte stipendi. Dopo aver rescisso unilateralmente il contratto di qualche giorno fa, ora i blaugrana puntano agli addii di Pjanic e Samuel Umtiti, cui è stata inviata una lettera spiegando che, pur di liberarsi dei loro stipendi in una fase critica a livello finanziario per il club, c’era l’intenzione di rescindere il contratto. In tutta risposta però il difensore francese avrebbe fatto sapere di voler rispettare il suo contratto.