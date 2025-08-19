Torino, Biraghi: "Brutto primo tempo, ma siamo rientrati bene nella ripresa"

Ai microfoni di Mediaset, ecco le dichiarazioni di Cristiano Biraghi, dopo la gara giocata contro il Modena per 1-0: "Non siamo partiti bene, comunque stiamo lavorando da poco insieme. Il Modena è una squadra messa bene e ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, ci siamo mossi meglio con qualità nella ripresa. Quando fai un primo tempo così, c'è poco da dire: siamo rientrati bene.