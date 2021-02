Bayer, Bosz ammette: "Non ci sono scuse. Siamo delusi, loro sono stati migliori di noi"

Sconfitta interna contro lo Young Boys che vale l'eliminazione per il Bayer Leverkusen. Al termine del match, il tecnico dei tedeschi Peter Bosz ha analizzato: "Non ci sono scuse. Loro sono stati la squadra migliore non solo in una partita, ma in due. Ci hanno costretti a correre il rischio di lanciare il pallone in avanti e alla fine paghiamo questo. Si sono difesi bene e non siamo riusciti a creare abbastanza. Purtroppo non puoi vincere tutte le partite. I ragazzi non hanno creato abbastanza, dobbiamo essere onesti su questo. Siamo delusi perché avevamo l'obiettivo di andare lontano in questa competizione, ma stasera non meritavamo questa possibilità. Stasera le emozioni sono diverse. Stasera si tratta di una profonda delusione".