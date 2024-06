Ufficiale Bayer Leverkusen, Mbamba va a farsi le ossa e si trasferisce in prestito al Fortuna Dusseldorf

Acquistato a gennaio scorso dal Club Brugge, Noah Mbamba ha trovato poco spazio in questi sei mesi trascorsi al Bayer Leverkusen: solo tre presenze (e un assist) in Bundesliga, troppo poco per uno dei calciatori più promettenti secondo gli addetti ai lavori belgi. E così le Aspirine hanno deciso di mandare il centrocampista classe 2005 a farsi le ossa in Zweite Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco. E' ufficiale, infatti, il suo passaggio al Fortuna Dusseldorf. Di seguito il comunicato ufficiale del Bayer Leverkusen:

"Il centrocampista difensivo Noah Mbamba si trasferisce con effetto immediato dal Bayer 04 Leverkusen al Fortuna Düsseldorf. I campioni di Germania e vincitori della Coppa DFB trasferiscono il nazionale belga U21 in prestito per un anno alla squadra di seconda divisione, che ha mancato di poco la promozione in Bundesliga perdendo il playoff contro il VfL Bochum 1848 la scorsa stagione".

"Noah si è sviluppato molto bene per noi nell'ultimo anno e mezzo", sottolinea Simon Rolfes, amministratore delegato del Bayer Leverkusen: “Abbiamo grande fiducia in lui e siamo convinti che in futuro giocherà un ruolo importante nella rosa del Bayer. A Düsseldorf attualmente ha maggiori possibilità di ottenere più presenze, cosa di cui ha bisogno per il suo ulteriore sviluppo calcistico”.