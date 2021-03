Bayern-Borussia, le formazioni ufficiali: Lewandowski sfida Haaland, Emre Can dal 1'

Supersfida in Bundesliga tra Bayern e Borussia Dortmund, che si affronteranno tra meno di un'ora all'Allianz Arena. Attacco pesante per i bavaresi: Sané, Muller e Coman appoggeranno Lewandowski. I gialloneri rispondono con Haaland come riferimento centrale. In mezzo al campo spazio all'ex Juve Emre Can, che farà coppia con Dahoud.

Ecco le scelte dei due tecnici:

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich; Goretzka; Sané, Muller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick

BORUSSIA (4-2-3-1): Hitz; Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz; Can, Delaney; Reus, Dahoud, Hazard; Haaland. Allenatore: Edin Terzic.