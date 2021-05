Bayern campione, Muller: "Sempre stati grandi. Nazionale? Se ne è parlato anche troppo"

Record man di vittorie in Bundesliga, Thomas Muller, che oggi festeggia il decimo titolo di campione di Germania in carriera, parla così nel post gara di Bayern-Borussia Moenchengladbach: "Questa vittoria è dovuto allo sviluppo del club negli ultimi 10-12 anni. Siamo sempre stati una grande squadra, non vinco i titoli da solo. In molti dicono che se vinci da solo è sempre tutto più bello, ma non è così. E' sempre bello quando vinci. L'atmosfera nello spogliatoio era tranquilla, abbiamo ancora delle partite da giocare e da vincere. Una chiamata da Loew? Se ne è parlato abbastanza. Lasciamo perdere e vedremo cosa accadrà".