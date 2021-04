Bayern, dopo Alaba previste altre uscite. Rummenigge: "Via ancora uno o due difensori"

vedi letture

Non solo David Alaba, che ha ufficialmente comunicato l'addio al Bayern. I campioni d'Europa in carica si apprestano a perdere altri due difensori, come ammette il Karl-Heinz Rummenigge. Il prossimo a ratificare l'addio sarà Jerome Boateng, in scadenza di contratto. E potrebbe esserci un altro nome: "Vedremo. David Alaba se ne va e forse uno o altri due difensori" ha dichiarato il CEO a The Athletic. Tra gli indiziati Niklas Sule, sul quale le trattative per il rinnovo non registrano progressi, e Bouna Sarr le cui prestazioni non sono state convincenti. Il Bayern si è già assicurato Dayot Upamecano, annunciato lo scorso 14 febbraio.