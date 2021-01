Bayern, Douglas Costa flop in questo inizio stagione. Flick: "Faccia vedere le sue qualità"

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato di Douglas Costa, fin qui poco impiegato: "La nostra rosa è quasi al completo ed è la qualità in allenamento è molto interessante. Ed è importante per Douglas dare il 100%, dimostrare di poter essere utile alla squadra. Douglas ha avuto un periodo di duro lavoro, abbiamo provato a portarlo a uno step successivo. Ma c'è molta competizione in squadra e l'allenatore deve prendere delle decisioni difficili. Ogni giocatore deve saper gestire la situazione, deve convincere l'allenatore. Deve mostrarci di più in allenamento, deve mostrarci maggiormente le sue qualità". La seconda tappa del brasiliano in Baviera si sta fin qui rivelando un flop, al punto che è persino in dubbio la sua permanenza in prestito fino al termine della stagione. Per Douglas Costa finora 19 gettoni di presenza in tutte le competizioni, quasi sempre spezzoni di gara. Sono solo 6 le volte in cui è stato schierato dall'inizio.