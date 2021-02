Bayern, Flick: "Tolisso ha qualità, mi dispiace per il suo grave infortunio. Boateng è recuperato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga sul campo dell'Eintracht Francoforte, mister Hans-Dieter Flick ha fatto il punto sul suo Bayern Monaco: "Penso che Jerome Boateng domani ci sarà, così come Javi Martinez e Goretzka. Non mi aspetto nuove complicazioni per quel che riguarda gli infortuni. Giochiamo a calcio proprio per partite come quella con l'Eintracht, un club dove il ds Bobic e mister Hütter stanno facendo un lavoro incredibile. Affronteremo una squadra che ha un gioco intenso e offensivo, dovremo restare concentrati".

Il tecnico dei bavaresi ha commentato anche il grave infortunio patito da Tolisso, che ha riportato la rottura del tendine del quadricipite sinistro e si è operato chirurgicamente nella giornata di oggi: "Ho parlato con lui stamattina, il suo infortunio è stata una brutta notizia e mi dispiace tanto. Correntin aveva mostrato tutta la sua qualità, sono più che convinto riguardo alle sue doti. Aveva bisogno di ritmo e lo avrebbe avuto proprio adesso. Spero che vada tutto bene e che possa tornare presto", le sue dichiarazioni.