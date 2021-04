Bayern fuori dalla Champions, la delusione di Muller: "Fa male uscire vincendo a Parigi"

Thomas Muller amareggiato per l'eliminazione del Bayern ai quarti di finale di Champions League. L'attaccante tedesco ha dichiarato a fine partita: "Non è andata come a Monaco, non siamo riusciti a mettere pressione ed è stato il PSG ad avere più occasioni. Neuer ha fatto delle parate molto buone e siamo stati aiutati dai pali. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi all'inizio, ma la partita è stta molto agitata con diverse interruzioni. Fa male uscire vincendo a Parigi".