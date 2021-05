Bayern, il saluto di Boateng: "Monaco sarà la mia seconda casa. Pronto per un nuovo capitolo"

vedi letture

Jerome Boateng saluta il Bayern con una lettera aperta tramite il proprio account Twitter: "In questi dieci anni abbiamo riempito molte pagine. Quando arrivai il mio obiettivo era di competere con i migliori giocatori, di giocare in Champions League e di essere un titolare. Non mi sarei nemmeno sognato di ottenere quel che abbiamo ottenuto in questi dieci anni. (...) Monaco è diventata la mia seconda casa e lo sarà per sempre. Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo".