Bayern Monaco-Hoffenheim 4-1, le pagelle: Coman onnipresente, Muller totale

Bayern Monaco-Hoffenheim 4-1

Marcatori: 32' Boateng, 43' Muller, 45' Kramarić, 57' Lewandowski, 63' Gnabry

BAYERN MONACO

Neuer 6,5 - Un paio di salvataggi provvidenziali, su Bebou nel primo tempo e su Nordzveit a fine gara. Non fa lo spettatore, anzi contribuisce a difendere il risultato.

Pavard 6,5 - L'arbitro annulla per fuorigioco il suo bel gol che avrebbe chiuso i giochi all'Allianz Arena. Prestazione gagliarda del francese che non si tira indietro quando si tratta di prendere e restituire colpi.

Boateng 7 - Solido in difesa, autorevole nel dirigere il reparto, impreziosisce la sua gara con l'incornata di testa che apre le marcature. Dal 41' s.t.: Süle n.g.

Alaba 6,5 - Controlla con attenzione le iniziative avversarie, anche se Kramaric non è un cliente facile. Sceglie bene i tempi di intervento.

Davies 6 - Sulla fascia sinistra il gran lavoro è di competenza di Coman, ma i suoi raddoppi sono preziosi, soprattutto nel primo tempo.

Kimmich 6,5 - Energia e dinamismo a servizio della squadra, copre tutto il centrocampo e con i suoi piedi educati dialoga ottimamente con i compagni.

Roca 5,5 - Nel contesto di una prestazione corale molto armoniosa, è l'unico che stecca la nota, anche se la sua prova non è del tutto insoddisfacente. Dal 24' s.t.: Musiala 6,5 - Entra bene in partita e dà il suo contributo difensivo nei minuti finali.

Gnabry 6,5 - Non è tra i più brillanti ma si fa trovare sempre pronto per scambiare in velocità con Coman o per mettere in apprensione la difesa ospite con cross e conclusioni. Il suo gol è un regalo proprio di Coman che gli serve un filtrante perfetto. Dal 24' s.t.: Sané 6 - Ad un minuto dal suo ingresso piazza l'assist per Pavard ma da posizione di fuorigioco. Dimostra comunque un buon piglio.

Muller 7,5 - Segna, conquista palloni, morde il terreno dell'Allianz Arena non concedendo nulla agli avversari. E' il leader di questo Bayern e dimostra di avere ancora molto da dire in Bundesliga. Dal 30' s.t.: Douglas Costa 6 - Positivo il suo ingresso in campo, sfiora subito il gol ma Baumann fa buona guardia.

Coman 7 - Autentica spina nel fianco per l'Hoffenheim, dalle sue incursioni sulla fascia sinistra arrivano spesso i maggiori pericoli. Firma l'assist per Gnabry e il cross che propizia il gol di Lewandowski. Onnipresente. Dal 30' s.t.: Choupo-Moting 5,5 - Ci mette un po' a trovare il ritmo.

Lewandowski 7 - Nel primo tempo manca all'appuntamento personale con il gol ma è intelligente nel favorire i compagni quando si trova troppo chiuso dai marcatori. Nella ripresa piazza la sua immancabile zampata sfruttando un'indecisione della difesa. Ineluttabile.

HOFFENHEIM

Baumann 6,5 - Compie diverse parate importanti, salvando spesso il risultato, ma di fronte ai "mostri" del Bayern deve capitolare ben 4 volte.

Adams 5,5 - Non è facile vedersela con la nutrita batteria offensiva del Bayern, dove tutti gli elementi dal centrocampo in su costituiscono un potenziale pericolo. In affanno. Dal 14' s.t.: Vogt 6 - Restituisce un po' di lucidità alla fase difensiva dell'Hoffenheim ma nel complesso fatica al pari del compagno.

Nordzveit 5,5 - Si riscatta parzialmente con il tiro a giro che nel finale chiama Neuer alla parata in tuffo, ma commette diversi errori tra cui quello che propizia il gol di Gnabry.

Posch 5,5 - Errore decisivo anche da parte sua in occasione del gol di Lewandowski: il suo controllo difettoso in piena area piccola è un cioccolatino che il polacco deve solo scartare.

Gacinovic 5,5- Ripiega spesso all'indietro per dare man forte alla difesa ma soffre molto le incursioni di Coman. Nella ripresa Hoeneß prova ad inserire forze più fresche. Dal 15' s.t.: Kaderabek 6,5 - Con il suo ingresso l'Hoffenheim guadagna soprattutto in termini offensivi. Ottime alcune delle sue imbeccate a beneficio di Kramaric.

Rudy 5 - Pochi spunti nel folto centrocampo dell'Hoffenheim che spesso fatica a trovare il bandolo della matassa.

Samassekou 6 - Fa un lavoro importante in termini di copertura, conquistando diversi palloni. Spende molto e Hoeneß decide di sostituirlo alla mezz'ora della ripresa. Dal 31' s.t.: Grillitsch 6 - Entra bene in partita e cerca di rendersi pericoloso nonostante i pochi minuti a disposizione.

Baumgartner 5,5 - Ben controllato dalla difesa di casa, non sempre trova gli spazi per esprimersi e va raramente alla conclusione. Dal 31' s.t.: Belfodil 5 - Ha poco tempo a disposizione ma non emerge mai.

John 5 - Il duello di fascia con Pavard è vinto nettamente dal francese che ha dalla sua l'esperienza ed il fisico.

Bebou 6 - Nel primo tempo ha un paio di occasioni ghiotte per far male al Bayern ma le cicca clamorosamente. Si rifà in occasione del contropiede che Kramaric finalizza. Dal 36' s.t.: Dabbur n.g.

Kramarić 6,5 - E' l'elemento più pericoloso dell'Hoffenheim e lo dimostra per tutto l'arco della gara. Sempre presente nelle ripartenze, segna un gran gol contro un'istituzione come Neuer.