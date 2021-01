Bayern Monaco, Neuer nella storia. 196° clean sheet in Bundesliga. Eguagliato Kahn

Vittoria per 1-0 del Bayern Monaco sul campo dell’Augsburg nel match della 17^ giornata di Bundesliga andato in scena questa sera e record per il portiere e capitano dei bavaresi Manuel Neuer. L’estremo difensore della Nazionale tedesca ha, infatti, mantenuto la porta inviolata per la 196^ volta in Bundesliga, eguagliando il record di tutti i tempi detenuto da Oliver Kahn, ex portiere del Bayern e oggi dirigente del medesimo club.