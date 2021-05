Bayern Monaco per l'ambiente, eliminati i biglietti cartacei: "D'ora in poi tutto digitale"

Il Bayern Monaco ha annunciato che i biglietti per entrare all'Allianz Stadium saranno solamente in formato digitale. "La sostenibilità, la conservazione delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 sono questioni centrali per l'FC Bayern. Oltre a risparmiare la produzione di biglietti in plastica e carta, la comunicazione via e-mail elimina circa 350.000 lettere stampate precedentemente inviate per posta. Questo è un prezioso contributo alla protezione del clima e alla conservazione delle risorse" ha dichiarato il vicepresidente del club, Jan-Christian Dreesen.