Bayern Monaco-Stoccard 4-0, le pagelle: Lewandowski mattatore. Gnabry incisivo

Bayern Monaco-Stoccarda 4-0

Marcatori: 18' Lewandowski (Bayern Monaco), 22' Gnabry (Bayern Monaco), 23' Lewandowski (Bayern Monaco), 39' Lewandowski (Bayern Monaco)

BAYERN MONACO

Neuer 6,5 - Custodisce la propria porta inviolata facendosi trovare pronto ogniqualvolta è chiamato in causa.

Pavard 6,5 - Corre lungo l'out di destra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Süle 6,5 - Affianca diligentemente Boateng prendendosi, una tantum, qualche licenza offensiva.

Boateng 6,5 - Dirige sapientemente la difesa di Flick effettuando diverse chiusure degne di nota.

Davies 4 - Gioca appena dodici minuti prima di farsi espellere, dopo un check del VAR, per un brutto fallo ai danni di Endo.

Goretzka 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana del Bayern propiziando, con un suo inserimento, la rete del 3-0.

Alaba 6,5 - Ricopre un paio di ruoli, centrocampista centrale prima e terzino sinistro poi, impostando e difendendo con la stessa precisione.

Sané - Punta costantemente l'uomo servendo a Gnabry la palla del 2-0 Bayern (dall'84' Musiala sv - Subentra a Sané non finale non avendo né tempo né modo di mettersi in evidenza).

Thomas Müller 7 - Svaria lungo la trequarti bavarese recapitando a Lewandowski l'assist del momentaneo raddoppio (dall'84' Javi Martínez sv - Sostituisce Thomas Müller non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Gnabry 7,5 - Salta sistematicamente il diretto marcatore rendendosi protagonista di un gol ed un assist (dal 61' Coman 6 - Prende il posto di Gnabry donando energie fresche alla manovra d'attacco bavarese).

Lewandowski 9 - Domina lungo il fronte d'attacco realizzando rapacemente una splendida tripletta.

STOCCARDA

Kobel 4,5 - Difende i pali della porta dello Stoccarda incassando colpevolmente quattro reti.

Mavropanos 5,5 - Pattuglia il centro-destra concedendo qualche metro di troppo agli avversari.

Anton 5 - Capeggia la retroguardia di Matarazzo non risultando impeccabile in occasione del momentaneo 3-0 avversario.

Kempf 5 - Contro il centro-sinistra commettendo diverse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Wamangituka 5,5 - Fatica a contenere le sortite offensive del Bayern uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 36' Klimowicz 6 - Subentra all'infortunato Wamangituka conferendo intraprendenza alla manovra d'attacco sveva).

Gonzalo Castro 6 - Inizia positivamente, cercando fin da subito la via del gol, prima di calare progressivamente con il trascorre dei minuti (dal 77' Didavi sv - Sostituisce Gonzalo Castro regalando nuova linfa alla mediana dello Stoccarda).

Endo 5,5 - Subisce il fallo da cui scaturisce l'espulsione di Davies non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva (dal 77' Karazor sv - Prende il posto di Endo posizionandosi disciplinatamente in mezzo al campo).

Ahamada 6,5 - Conferisce vivacità al centrocampo di Matarazzo cercando, più e più volte, la conclusione da fuori (dal 46' Förster 5,5 - Subentra ad Ahamada senza il giusto piglio offensivo).

Borna Sosa 5,5 - Percorre regolarmente la corsia di sinistra pensando più ad attaccare che a difendere (dal 46' Nicolás González 6 - Sostituisce Borna Sosa supportando positivamente la manovra offensiva dello Stoccarda).

Kalajdžić 6 - Riceve un esiguo numero di palle gol riuscendo, ciò nonostante, a concludere due volte in porta.

Coulibaly 5 - Spalleggia Kalajdžić in attacco disputando una prestazione decisamente anonima.