Bayern Monaco, ultima chance per il rinnovo di Boateng. Serve una riduzione d'ingaggio

Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto di Jerome Boateng con il Bayern Monaco. Per quanto riguarda il rinnovo, però, non sembrano essere del tutto tramontate le possibilità. Stando a quanto riportato da Sport1, infatti, sarebbe previsto un nuovo e ultimo contatto con l’entourage del calciatore per capire se ci sono ancora margini di trattativa. Decisiva sarà la volontà di Boateng di abbassarsi il suo attuale ingaggio. Senza una decurtazione il rinnovo non ci sarà.