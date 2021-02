Bayern pigliatutto, Joachim Low si congratula: "Felice per Flick. Questo gioverà alla Nazionale"

vedi letture

Il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Joachim Löw, si è congratulato col Bayern e in particolar modo col suo assistente Hansi Flick, con cui ha collaborato dal 2006 fino al 2014 col Mondiale vinto: "Congratulazioni al Bayern per il suo sesto titolo con Hansi Flick, per il quale sono davvero felice. Proprio come per i nostri giocatori nazionali, che beneficiano enormemente di questa esperienza nella loro crescita".