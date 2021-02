Bayern-Tigres, le probabili formazioni della finale del Mondiale per Club: Sane titolare?

vedi letture

Fischio d'inizio ore 19

L'assenza dell'ultimo momento di Thomas Muller complica i piani di Hansi Flick, che ha la coperta cortissima a centrocampo e quindi potrebbe affidarsi a Sané sulla trequarti, accentrando la posizione di Coman. In difesa out Boateng, tornato in Germania per motivi personali , ci sarà spazio per Sule. Dubbio a centrocampo tra Roca e Tolisso. Nessun problema invece per i messicani. che dovrebbero scendere in campo con il 3-4-3. In difesa c'è l'ex viola Carlos Salcedo, davanti bomber Gignac.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Tolisso; Gnabry, Coman, Sané; Lewandowski

Tigres (3-4-3): Guzmán; Salcedo, Reyes, Meza; Rodríguez, Carioca, Pizarro, Dueñas; Gignac, González