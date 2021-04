Beckham dice no alla Superlega: "Calcio in pericolo, competizioni siano basate sul merito"

David Beckham è contrario alla nascita della Superlega. Icona del calcio mondiale negli anni 2000 e oggi co-proprietario della franchigia di MLS Inter Miami, l'ex calciatore inglese ha lanciato il suo personale allarme: "Il gioco che amiamo è in pericolo", ha detto Beckham. "Sono una persona che ama il calcio, l'ho amato fin da bambino da titolo e lo amo ancora oggi. Prima come giocatore e adesso come proprietario di un club so che il calcio è nulla senza tifosi. Per questo motivo, abbiamo bisogno che il calcio sia di tutti e abbiamo bisogno di competizioni basate sul merito".