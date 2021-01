Belgio, tutto facile per il Genk in casa dell'Eupen: finisce 4-1

vedi letture

Tutto facile per il Genk in casa dell'Eupen nella gara valida per la 19° giornata del massimo campionato belga. Subito in vantaggio con Ito, i biancoblù subiscono il pari di Peeters al 14° prima di scatenarsi grazie alla tripletta, con due gol su rigore, di Onuachu. Il Genk resta così a -1 dal Club Brugge primo in classifica.

Eupen-Genk 1-4 (14° Peeters; 9° Ito, 42°, 48° rig, 60° rig Onuachu)