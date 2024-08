Ufficiale Tempo di spiccare il volo, El Khannouss al Leicester: "La Premier è un sogno"

Prima l'Anderlecht, poi il Genk. Ma adesso per Bilal El Khannouss c'è una nuova sfida di fronte a sé e a 20 anni il trequartista marocchino ha firmato ufficialmente con il Leicester per un affare complessivo da 20,5 milioni di euro dritti nelle casse del club belga. Il giocatore, come riportato dal comunicato del club inglese, vestirà la maglia numero 11.

Il comunicato ufficiale. "Il Leicester City Football Club ha raggiunto un accordo con il Genk per il trasferimento del centrocampista d'attacco Bilal El Khannouss, subordinato al nulla osta della Premier League e a quello internazionale.

- Il Leicester City conferma l'ingaggio di Bilal El Khannouss

- Il marocchino si unisce alle Foxes dal Genk

- Il 20enne indosserà la maglia numero 11

Il talento marocchino ha firmato un contratto quadriennale con le Foxes e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra in vista della partita di sabato contro l'Aston Villa.

El Khannouss si trasferisce al King Power Stadium dopo essersi recentemente guadagnato gli onori internazionali aiutando il Marocco a conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi estive del 2024 a Parigi", la chiosa dell'annuncio del club inglese.

Le prime parole del nuovo arrivato. “Sono molto felice. Il Leicester City è un grande club in Inghilterra ed è sempre un sogno per un giovane come me giocare in Premier League, quindi sono molto eccitato e spero di fare grandi cose qui”, ha esordito a LCFC.com. Aggiungendo: “Ho parlato con il direttore e ho avuto subito un buon feeling con il club. Sono davvero entusiasta di conoscere i miei compagni di squadra, di fare grandi cose con loro e spero anche di vincere molte partite”.