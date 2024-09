Ufficiale Benfica, il rinforzo sulla fascia arriva dal Manchester City: ecco Kabore in prestito

È arrivato poco fa l'ultimo colpo di mercato del Benfica. In attesa di scoprire chi sostituirà Roger Schmidt in panchina, il club di Lisbona si è assicurato le prestazioni di Issa Kaboré. Il 23enne terzino originario del Burkina Faso arriva dal Manchester City in prestito fino al termine della stagione.

Classe 2001, Kaboré è arrivato in Europa nel 2019 per vestire la maglia del Mechelen. Il City lo ha notato subito e lo ha portato in Inghilterra un anno dopo, lasciandolo in prestito ai belgi. Ha giocato, sempre in prestito e con un buon rendimento, anche con Troyes, Marsiglia e Luton ma mai con la società che possiede il suo cartellino.