Ufficiale Issa Kabore saluta il Manchester City: il terzino burkinabé in prestito al Werder Brema

Nuova esperienza per Issa Kaboré. Attraverso i propri canali ufficiali, il Werder Brema ha annunciato di aver ingaggiato in prestito fino al termine della stagione il terzino del Burkina Faso (40 presenze e 2 reti in nazionale).

Classe 2001, Kaboré è arrivato al City nel 2020 dal Mechelen per 4,5 milioni ma non è riuscito ad avere spazio nella squadra di Guardiola, che non lo ha mai utilizzato. È stato prestato al Mechelen, al Troyes, al Marsiglia, al Luton e al Benfica, con cui ha giocato sette partite nella prima parte di stagione.