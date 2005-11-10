Ufficiale Benfica, innesto per il futuro: dall'Alverca arriva Felipe Lima, i dettagli dell'affare

Il Benfica accoglie il giovane attaccante brasiliano Felipe Lima. Arriva dall'Alverca in prestito fino al 2027 con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

Il Benfica continua a investire sui giovani talenti e ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Felipe Lima. Il classe 2006 arriva dall'Alverca con la formula del prestito fino al termine della stagione 2026/27, mentre il club portoghese si è riservato un'opzione di acquisto che, secondo A Bola, è stata fissata a 1,5 milioni di euro per il 70% dei diritti economici del calciatore.

Dal Flamengo al Benfica passando per l'Alverca

Nell'ultima stagione Felipe Lima si è diviso tra la prima squadra e la formazione B dell'Alverca. Con la squadra riserve, impegnata nel Campeonato de Portugal, ha realizzato 14 gol in 23 partite, collezionando inoltre sei presenze nella massima serie portoghese. Cresciuto nel settore giovanile del Flamengo, il giovane attaccante aveva conquistato anche la Copa Libertadores Under 20 prima di approdare in Europa.

"Darò tutto per questa maglia"

Nelle prime dichiarazioni rilasciate a BTV, Felipe Lima ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Arrivare al Benfica, il club più importante del Portogallo, è qualcosa di indescrivibile. È il premio per il lavoro svolto nella scorsa stagione". Il brasiliano si è descritto come un attaccante rapido, generoso e con spiccate doti realizzative: "Sono un giocatore veloce, aiuto molto la squadra nel pressing e non considero mai un pallone perso". Il suo percorso inizierà con la squadra B allenata da Nélson Veríssimo, dove punta a crescere rapidamente: "La Liga 2 mi aiuterà a migliorare e spero di segnare tanti gol, ripagando sul campo l'affetto dei tifosi".