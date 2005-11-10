Ufficiale Addio al Celtic dopo 4 anni, Maeda va in Premier League: l'annuncio dell'Ipswich

Daizen Maeda è un nuovo giocatore dell'Ipswich Town. L'attaccante giapponese lascia il Celtic dopo una carriera ricca di successi in Scozia.

Daizen Maeda realizza il desiderio di misurarsi in Premier League. L'Ipswich Town ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante giapponese dal Celtic, chiudendo l'operazione sulla base di 10 milioni di sterline. Per il nazionale nipponico si apre così una nuova sfida dopo quattro stagioni ricche di successi in Scozia.

Addio al Celtic dopo una lunga serie di trofei

Arrivato al Celtic nel 2022 su richiesta di Ange Postecoglou, Maeda è diventato uno dei punti di riferimento della formazione biancoverde. Con il club di Glasgow ha collezionato 79 gol, contribuendo alla conquista di cinque campionati scozzesi, tre Coppe di Scozia e due Coppe di Lega, lasciando un segno importante nella storia recente della società.

Il sogno Premier diventa realtà

L'attaccante non aveva mai nascosto la volontà di confrontarsi con il massimo campionato inglese e ora avrà l'opportunità di farlo con la maglia dell'Ipswich Town. Il club neopromosso punta sull'esperienza internazionale e sulle qualità del giapponese per rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione, affidandogli un ruolo di primo piano nella corsa alla salvezza.