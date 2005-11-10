Ufficiale Il Manchester City blinda Khusanov: il difensore uzbeko rinnova fino al 2031

Abdukodir Khusanov rinnova il contratto con il Manchester City fino al 2031. Il difensore uzbeko era arrivato dal Lens nel gennaio 2025.

Il Manchester City blinda uno dei protagonisti della propria difesa. Il club inglese ha infatti ufficializzato il rinnovo di Abdukodir Khusanov, che ha firmato un nuovo contratto quinquennale e resterà all'Etihad Stadium fino all'estate del 2031.

Nuovo accordo per il difensore uzbeko

Arrivato dal Lens nel gennaio 2025, Khusanov si è ritagliato un ruolo importante nella formazione di Pep Guardiola. Il centrale ventiduenne ha totalizzato 47 presenze con la maglia dei Citizens, convincendo il club a puntare su di lui anche per il futuro con un prolungamento di lunga durata. E sarà centrale dunque anche con Enzo Maresca.

Due trofei conquistati nella scorsa stagione

Nel corso dell'ultima annata, Khusanov ha contribuito ai successi del Manchester City, prendendo parte alla conquista della FA Cup e della Coppa di Lega. Il rinnovo fino al 2031 conferma la fiducia della società nei confronti del difensore uzbeko, considerato uno dei pilastri su cui costruire la squadra delle prossime stagioni.