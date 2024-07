Ufficiale Benfica, ufficiale Jan-Niklas Beste fino al 2029: "Sono eccitato. È il più grande club del Portogallo"

vedi letture

Affare fatto. Jan-Niklas Beste è ufficialmente un giocatore del Benfica. L'annuncio è stato dato dalle aquile sui social media, in un post in cui hanno rivelato che il difensore 25enne lascia l'Heidenheim e la Bundesliga per sbarcare nella Liga Portugal. L'ala sinistra tedesca ha firmato un contratto fino al 2029. Secondo quanto rivelato da Record, il trasferimento di Jan-Nicklas Beste costerà tra gli 8 e i 10 milioni di euro, pari al 90% del costo di trasferimento dell'ex giocatore del Werder Brema.

Nelle sue prime dichiarazioni da nuovo acquisto del Benfica a BTV, il giocatore classe '99 ha parlato della conversazione avuta con l'allenatore Roger Schmidt, delle idee del tecnico e ha confessato: "So che è tedesco, quindi è stato facile. Ho parlato con lui in tedesco. Conosco la sua mentalità e so qualcosa della Bundesliga. So come vuole giocare e mi piace. Per me la decisione di venire qui è stata molto facile", ha esordito.

Il Benfica è il passo più importante della sua carriera vissuta sempre in madrepatria: "Sì, certamente. Conosco il livello di richiesta di questo grande club portoghese. Conosco la pressione, ma sono molto eccitato per i prossimi anni". E allo stadio Da Luz Beste avrà modo di giocare anche in Champions League: "Sono molto felice. Penso che sia un passo importante per la mia carriera. Sono molto felice di avere la possibilità di dimostrare quanto valgo".

Una chiosa sull'immagine che da fuori riflette il Benfica: "Quello che so del club è che, in Germania, il Benfica è il più grande club del Portogallo. Hanno vinto la Champions League. Vincono il campionato molto spesso. In Germania i portoghesi sono sempre tifosi del Benfica", ha dichiarato il 25enne tedesco.