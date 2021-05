Benteke saluta Roy Hodgson: "Grazie per tutto Boss! È stato un piacere lavorare con te"

Attraverso un posto sul proprio profilo Twitter, Christian Benteke, attaccante del Crystal Palace, ha voluto salutare Roy Hodgson, manager degli Eagles che ha annunciato il ritiro al termine della stagione: "Grazie per tutto quello che hai fatto Boss! È stato un vero piacere lavorare con te. Ti auguro il meglio per il futuro".

Thanks for everything you did, Boss! It's been a real pleasure working with you 🔴🔵 I wish you all the best for the future. https://t.co/bunjzN7Wq0

— Christian Benteke (@chrisbenteke) May 18, 2021