Benzema per la storia: con un gol raggiungerebbe Raul tra i marcatori Champions del Real

Karim Benzema è ancora in attività ma è già una leggenda della Champions League. Il francese sta giocando la massima competizione europea per la diciassettesima volta, come Leo Messi, e domani ad Anfield potrà continuare a fare la storia del suo Real Madrid: se dovesse segnare, eguaglierebbe Raúl con 71 gol al secondo posto dei marcatori in Champions del club spagnolo, dietro solo l'irraggiungibile Cristiano Ronaldo, che invece ne ha firmati 105. Benzema è attualmente il quarto cannoniere della competizione: davanti a lui ci sono anche Messi (120 gol) e Lewandowski (73).