Ufficiale Besiktas, il presidente del club Hasan Arat si dimette per motivi personali

vedi letture

Con una nota ufficiale diffusa attraverso il profilo Instagram del Besiktas, il presidente del club turco Hasan Arat ha annunciato le sue dimissioni: "Oggi, con una tristezza indescrivibile dentro di me - si legge nel post -, ho deciso di lasciare la mia carica di Presidente del Club per motivi personali".

"Il 3 dicembre 2023 - continua la nota -, con la vostra fiducia e il vostro sostegno, sono arrivato a questo onorevole dovere. Le mie esperienze in questo periodo avranno sempre un posto speciale nella mia vita. Ringrazio di cuore i nostri preziosi membri del Consiglio del Beşiktaş che non mi hanno lasciato solo su questa strada ma mi sono stati accanto con i loro voti e la loro fiducia. Il vostro sostegno mi ha ispirato e incoraggiato in ogni momento. Sono stato onorato di essere nella carica di presidente della grande comunità del Beşiktaş, dove ho mosso i primi passi indossando la sua uniforme all'età di 17 anni. D'ora in poi, sarò sempre onorato di sostenere il mio club come tifoso".