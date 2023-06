ufficiale Betis, Victor Ruiz saluta dopo tre anni. L'ex difensore del Napoli era in scadenza

Victor Ruiz saluta il Betis dopo tre anni. L'ex difensore del Napoli, oggi 34enne, vedrà scadere il suo contratto coi biancoverdi il prossimo 30 giugno e il club andaluso ha già comunicato il suo addio in via ufficiale.

"Victor Ruiz non appartiene più al Real Betis. Il club lo ringrazia per i servizi prestati e gli augura il meglio per il suo futuro professionale", si legge sul sito del Betis.