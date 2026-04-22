Bisiwu star del Bruges in Youth League. Il Barça sulle tracce del talento di origini ghanesi

La Youth League ha visto il successo del Real Madrid contro il Bruges, al termine di una sfida intensa decisa soltanto ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, i giovani madrileni si sono imposti 4-2 dal dischetto, conquistando il trofeo in una gara combattuta fino all’ultimo.

Nonostante la sconfitta, tra le fila del club belga si è messo in evidenza Jesse Bisiwu, attaccante classe 2007 di origini ghanesi che ha attirato l’attenzione anche di osservatori di alto profilo presenti in tribuna, tra cui emissari del Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il giovane talento belga non era però nelle migliori condizioni fisiche e ha potuto disputare soltanto pochi minuti della finale, senza riuscire a incidere come nelle sue precedenti apparizioni.

Bisiwu è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile europeo. Legato al Bruges da un contratto fino al 2027, si era già messo in luce con la nazionale belga Under 17 durante il Mondiale di categoria, prestazioni che avevano attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui proprio il Barcellona, che ne segue con attenzione la crescita.