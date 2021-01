Boca Juniors, a un passo Rojo: il difensore argentino ha risolto il contratto col Man United

vedi letture

Raggiunto l'accordo con il Manchester United per la risoluzione del contratto, Marcos Rojo è pronto a tornare in patria. A dire il vero, il difensore è già in Argentina da un po' per le terapie riabilitative dopo l'infortunio al polpaccio e in questa settimana s'è allenato con il Boca Juniors. E quasi sicuramente sarà questa la sua prossima squadra. Gli Xeneizes sono vicini all'intesa con il nazionale albiceleste. A riportarlo è Sky Sports UK.