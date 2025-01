Ufficiale Lisandro Lopez lascia il Burgos. L'ex di Inter e Genoa ha risolto il contratto dopo 5 mesi

Lisandro Lopez lascia il Burgos e forse la Spagna. Il 35enne centrale argentino (4 presenze in nazionale), ex di Inter, Genoa, Benfica e Boca era arrvato lo scorso 27 agosto dopo una stagione trascorsa in Arabia Saudita, nell'Al Khaalej: "Burgos CF e Lisandro López hanno messo fine alla loro relazione dopo la risoluzione del contratto", si legge nel comunicato.

"Il giocatore argentino conclude la sua permanenza nell'entità bianconera, dopo aver completato metà della stagione in corso. Il Burgos gli augura buona fortuna per la sua prossima tappa, sia a livello personale che professionale, e lo ringrazia per i servizi forniti durante il periodo in cui ha difeso questa maglia".