Ufficiale Il Levante continua a rinforzarsi: ufficiali gli acquisti di Arriaga e Víctor Garcia

Il Levante UD ha annunciato due nuovi acquisti in vista della prossima stagione: si tratta di Kervin Arriaga e Víctor García, che firmano rispettivamente fino al 2028 e 2027.

Kervin Arriaga, centrocampista honduregno classe 1998, arriva dal Partizan Belgrado. Formatosi in patria con Platense e Marathon, ha maturato un'esperienza significativa in MLS con il Minnesota, prima di approdare in Serbia. Nella scorsa finestra di mercato invernale ha assaggiato per la prima volta il calcio spagnolo, indossando la maglia del Real Saragozza in prestito, con 17 presenze e una rete. Con la Nazionale dell’Honduras ha già collezionato 34 presenze e 4 gol, ed è stato impegnato in Gold Cup.

Il secondo rinforzo è Víctor García, difensore esterno valenciano nato nel 1997, che ha sottoscritto un accordo fino al 2027. Dopo la formazione nel vivaio del CF Torre Levante, ha esordito con il Deportivo Fabril e ha giocato anche con Real Valladolid, Sabadell, Deportivo e Alcorcón, con cui ha ottenuto la promozione nel in Segunda nel 2023. Nell’ultima stagione è stato protagonista con l'Eldense, disputando 43 partite e realizzando 4 gol.

Due colpi mirati da parte del neopromosso Levante, che punta a rafforzare l’organico per affrontare al meglio il campionato.