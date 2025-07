Ufficiale Rodrigo Riquelme è un nuovo giocatore del Betis: accordo raggiunto con l’Atletico Madrid

vedi letture

Il Real Betis Balompié ha ufficializzato l’acquisto di Rodrigo Riquelme. Il club andaluso ha trovato l’accordo con l’Atlético Madrid per il trasferimento a titolo definitivo del talentuoso esterno madrileno, che ha firmato un contratto fino al 2030 ed è costato circa 8 milioni di euro.

Nato a Madrid il 2 aprile 2000, Riquelme è cresciuto nelle giovanili dell’Atlético, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2018/19. Dopo alcune esperienze in prestito particolarmente positive con Mirandés, Bournemouth e Girona, è rientrato alla base nel 2023/24, stagione in cui ha avuto l’opportunità di giocare anche in Champions League con la maglia dei colchoneros.

Il Betis Siviglia si assicura così un calciatore in piena ascesa, dotato di velocità, tecnica e visione di gioco, capace di ricoprire più ruoli sulla trequarti. Riquelme è stato una presenza costante nelle selezioni giovanili della Spagna e ha coronato il suo percorso con il debutto in nazionale maggiore nel novembre 2023. Con questo colpo, gli andalusi confermano le loro ambizioni e puntano su un giovane di prospettiva, già rodato ai massimi livelli. L’arrivo di Riquelme aggiunge qualità e profondità alla rosa a disposizione di Pellegrini, che avrà ora un’arma in più per affrontare le sfide della prossima stagione.