Borussia Dormund, Akanji: "Essere ai quarti di Champions è incredibile. Vogliamo la semifinale"

Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Reus? Sarebbe una grossa perdita per noi se domani non dovesse esserci. È il nostro capitano, sa cosa ci vuole per passare il turno. Incrociamo le dita affinché possa esserci domani. Essere ai quarti di finale è una sensazione incredibile, ma logicamente faremo tutto il possibile per arrivare in semifinale".