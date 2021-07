Borussia Dortmund, bel gesto per Schmelzer: il capitano rinnova malgrado sia ko da un anno

Marcel Schmelzer rinnova il suo contratto con il Borussia Dortmund, nonostante sia fermo ai box da giugno 2020, oltre un anno. A riportarlo è il Ruhr Nachrichten, secondo cui il ritorno in campo è ancora lontano visto che il percorso di riabilitazione sarà ancora lungo. Per proseguirlo, però, il capitano giallonero aveva bisogno di un contratto di lavoro per motivi assicurativi e per questo il club non ha esitato e nei prossimi giorni annuncerà il prolungamento dell'accordo, scaduto il 30 giugno scorso.